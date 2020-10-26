В Иркутской области развертывают специализированные койки для лечения коронавируса

На данный момент всего функционирует 4095 коек, 859 оснащены кислородом, 414 – реанимационные, сообщают в областной администрации.

За последние сутки в Приангарье прирост заболевших составил 215 человек. Всего с начала пандемии зарегистрировано 23398 случаев коронавирусной инфекции. Проходят лечение 5858 человек, из них 3601 - в стационарах, 2257 - на дому. В больницах находится 99 тяжелых больных. За весь период пандемии в регионе умер 490 человек, в том числе от COVID-19 - 376 пациентов, от заболеваний, не связанных с COVID-19, – 114.