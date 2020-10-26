В Приангарье усилят контроль за лечением амбулаторных пациентов с COVID-19

Минздраву проведет обучение врачей, проговорить схемы лечения, сообщают в областной администрации.

– Жители области также выражают недовольство отсутствием или высокими ценами на медпрепараты в аптеках региона. Поэтому нужно ужесточить контроль со стороны Правительства Иркутской области, Росздравнадзора за наличием лекарственных препаратов, особенно тех, которые выписывают по рецептам. Важно, чтобы амбулаторные пациенты могли без проблем приобрести лекарства. Аптечная база должна иметь необходимый запас, - подчеркнул глава региона, – сказал Игорь Кобзев.