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В ближайшие дни администрация Иркутской области примет решение работе вузов и ссузов региона

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Детские сады продолжают работать в режиме дежурных групп, школьники отправлены на каникулы с 26 октября по 7 ноября, сообщают в областной администрации.

Студенты вузов и ссузов в основном учатся очно, но по рекомендации санитарно-противоэпидемиологической комиссии в ближайшее время будет принято решение о дальнейшем режиме обучения. 

За последние сутки в Приангарье прирост заболевших составил 215 человек. Всего с начала пандемии зарегистрировано 23398 случаев коронавирусной инфекции. Проходят лечение 5858 человек, из них 3601 - в стационарах, 2257 - на дому. В больницах находится 99 тяжелых больных. За весь период пандемии в регионе умер 490 человек, в том числе от COVID-19 - 376 пациентов, от заболеваний, не связанных с COVID-19, – 114.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
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