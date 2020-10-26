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Игорь Кобзев записал "ковидное" обращение к жителям региона

Как недавно стало известно, губернатор Иркутской области заразился коронавирусом. О дальнейших планах противодействия новой инфекции в регионе он рассказал на своей странице в Инстаграм.

– К сожалению, вирус не обошел меня стороной. Сейчас нахожусь на самоизоляции и буду какое-то время работать удаленно. Это никак не скажется на интенсивности работы, потому что ситуация в области непростая. Увеличивается количество тяжелых больных, – говорит губернатор

Чтобы снизить риски, в Иркутской области усилят контроль за лечением на больных на амбулаторном этапе.

Также актуальной для региона остается тема тестов. В скором времени в медучреждения поступит оборудование для увеличения количества тестов в диагностическом центре и центре СПИД.

К 10 ноября будет развернут забор анализов на ковид на базе Иркутского областного кожно-венерологического диспансера.

За последние сутки в Приангарье прирост заболевших составил 215 человек. Всего с начала пандемии зарегистрировано 23398 случаев коронавирусной инфекции. Проходят лечение 5858 человек, из них 3601 - в стационарах, 2257 - на дому. В больницах находится 99 тяжелых больных. За весь период пандемии в регионе умер 490 человек, в том числе от COVID-19 - 376 пациентов, от заболеваний, не связанных с COVID-19, – 114


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Игорь Кобзев записал "ковидное" обращение к жителям региона
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