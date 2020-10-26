На что работодатели обращают внимание на собеседованиях

Сервис Работа.ру выяснил, больше всего работодателей (69%) на собеседованиях оценивают соответствие кандидата на вакантную позицию требованиям в вакансии.

Почти половина представителей российских компаний (49%) указали значимость пунктуальности соискателей. 37% также отметили, что их интересует активная позиция кандидатов и позитивное мышление, 36% указали важность навыков самопрезентации, а 35% внимательно оценивают внешний вид соискателей. На первом собеседовании зарплатные ожидания потенциальных сотрудников интересуют только 28% работодателей.

Также 7% участников исследования рассказали, что обращают внимание на чувство юмора соискателей, 6% — на наличие рекомендаций от других работодателей, 5% — на семейное положение кандидатов, а 4% — на их хобби и увлечения.

Лишь 20% работодателей отметили, что внешность соискателя никак не может повлиять на решение об их трудоустройстве. 74% представителей российских компаний обращают большое внимание на внешность кандидатов, несмотря на то, что навыки потенциальных сотрудников для них важнее. 6% участников исследования указали, что внешность соискателей для них первична и может оказать большое влияние на решение о трудоустройстве.