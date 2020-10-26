Спрос на шубы в России в октябре вырос на 79%

За три недели октября россияне приобрели на Wildberries на 79% больше шуб, чем годом ранее. При этом динамичнее всего (на 83% год к году) продажи в штуках росли на неделе с 15 по 21 октября, сообщает онлайн-ритейлер.

В компании полагают, что высокая динамика спроса вызвана тем, что октябрь 2020 г. в некоторых регионах России оказался более прохладным, чем в 2019 г., а также появляются прогнозы о предстоящей холодной зиме.

Больше всего шуб на Wildberries в октябре приобрели жители Московского региона и Свердловской области, где в последние недели отмечается существенное похолодание, а также в Санкт-Петербурге, где в начале недели выпал первый снег. Активно утеплялись в Иркутской и Новосибирской областях, а также в Красноярском крае.

Наибольшей популярностью у покупателей Wildberries в октябре пользовались яркие шубы-чебурашки: хитом продаж стала укороченная шуба зеленого цвета из полиэстера. В ТОП-3 товаров также вошли двусторонняя шуба-дубленка синего цвета и розовая шуба с английском воротником.

Больше всего в штуках на Wildberries приобретали шубы из натурального меха. Самыми востребованными моделями стали норковая шуба с капюшоном пудрового цвета, темно-серое полупальто из нутрии и черная шуба из мутона расклешенного силуэта.

Самую дорогую удлиненную шубу стоимостью 120 тыс. рублей приобрела покупательница из подмосковного города Коломна, а еще одна модель за 111 тыс. рублей была доставлена в город Лиски Воронежской области. Шубу стоимостью 93 тыс. рублей заказала покупательница из Челябинска.