Банк «Открытие» стал организатором нового размещения рублевых облигаций ООО «СУЭК-Финанс»

Банк «Открытие» выступил одним из организаторов размещения 10-летних биржевых облигаций ООО «СУЭК -Финанс» серии 001Р-06R объемом 14 млрд рублей.

Повышенный спрос со стороны широкого круга инвесторов позволил закрыть книгу заявок ниже первоначально маркетируемого диапазона по ставке купона 6,8 – 6,9% годовых при увеличении объема размещения с 10 млрд рублей до 14 млрд рублей. Финальная ставка полугодовых купонов была зафиксирована на уровне 6,7% годовых до оферты через 3,5 года.

Техническое размещение биржевых облигаций состоялось на Московской бирже 22 октября 2020 года.

«В нынешнее непростое время на весьма волатильном рынке в очередной раз кредитное качество АО «СУЭК» было высоко оценено инвестиционным сообществом, что позволило успешно закрыть сделку, при этом увеличить объем займа и минимизировать ставку привлечения для компании, в том числе за счет профессиональной работы организаторов размещения» — прокомментировал заместитель директора департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Евгений Ананьев.

Организаторами размещения выпуска облигаций также выступили “Альфа-Банк”, Московский Кредитный Банк, АО «ВТБ Капитал», Банк ГПБ (АО), “Сбербанк КИБ”, “Россельхозбанк” и ООО «БК РЕГИОН».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Лариса Кузнецова,