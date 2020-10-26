Греф верит в укрепление рубля

Президент «Сбера» Герман Греф считает, что курс рубля сильно недооценен.

По его мнению, если геополитические факторы стабилизируются, и ситуация с коронавирусом станет более или менее стабильной, то национальная валюта укрепится до конца года. Глава «Сбера» также считает, что российская экономика полностью восстановиться в 2022 году, потому что в 2021 году «нам нужно будет еще учиться жить с коронавирусом». Банк России 23 октября улучшил прогноз по падению ВВП в 2020 году с 4,5–5,5% до 4–5%, но ухудшил прогноз по росту в 2021 году — с 3,5–4,5% до 3–4% ВВП. Банк России повысил прогноз цены на нефть марки Urals в 2020 году до $41 с $38 за баррель, а в 2021 году — до $45 с $40 за баррель.

Мы в целом согласны с мнением руководителя ведущей финансовой компании России. Валютному рынку в текущем квартале предстоит пережить очередной пик погашений внешнего долга. В сумме за октябрь-декабрь у корпоративного сектора наступает срок погашения по займам на $23,3 млрд. При этом чистые выплаты могут составить $21,6 млрд, что на 31% больше четвертого квартала 2019 года. Рубль не является мировой резервной валютой и возможности для маневра у Минфина и Банка России ограничены.

Но мы оптимисты, если победит Трамп и/или не будет новых санкций, геополитические риски уйдут, и год мы закончим примерно на уровне 70-72 руб. за доллар. Восстановление экономики, вероятно, завершится в третьем квартале 2021 года, после чего Банк России должен будет начать цикл повышения процентной ставки. Текущая ситуация, при которой вкладчики фактически дотируют заемщиков достаточно спорная. Если так можно сказать, держатели депозитов платят «налог» на восстановление экономики. С нашей точки зрения, при абсолютно справедливом таргете по инфляции в 4%, ключевая ставка должна быть 7-8%, соответственно депозитная ставка – 5-7%.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»