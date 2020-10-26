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На станциях скорой помощи в Иркутской области увеличили количество диспетчеров

Эта мера обусловлена ростом обращений жителей Иркутска и Иркутского района. Об этом сообщил заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Михаил Козиев. 

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Сейчас в помещении станции скорой медицинской помощи (СМП) одновременно принимают вызовы 10 диспетчеров, а выезжает на них 59 бригад. Рост количества обращений врачи связывают с сезонным всплеском заболеваемости ОРВИ, которые граждане нередко принимают за коронавирусную инфекцию. 

По словам заместителя главного врача станции СМП, нередки случаи, когда люди сознательно вводят в заблуждение диспетчера о состоянии своего здоровья, преувеличивая степень тяжести состояния, чтобы добиться скорейшего прибытия экипажа.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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