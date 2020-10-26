В Тулуне построят рыбный производственно-перерабатывающий комплекс

Фонд развития моногородов выдаст беспроцентный займ индивидуальному предпринимателю из Тулуна на создание рыбного производственно-перерабатывающего комплекса. Сумма займа составит более 28 млн рублей.



Средства Фонда будут направлены на покупку коптильного и холодильного оборудования, автотранспортных средств, а также финансирование текущей деятельности. По итогам реализации инвестпроекта будет создан цех по переработке и производству рыбной продукции. Индивидуальный предприниматель планирует готовить рыбу горячего и холодного копчения, соленую и вяленную рыбную продукцию, полуфабрикаты.



- В Иркутской области всего четыре рыбных производства, а в Тулуне - ни одного. Именно поэтому я решил создать в городе комплекс по производству и переработке рыбы. Оборудование, закупленное за счет средств Фонда развития моногородов, позволит мне осуществить поставки своей продукции не только по Тулуну, но и другим городам региона, - сообщил предприниматель Дмитрий Ильин.



Отметим, что это уже пятый предприниматель из Тулуна, получивший поддержку от Фонда развития моногородов. В частности, недавно при поддержке МОНОГОРОДА.РФ открылся первый в городе коворкинг-центр. В скором времени на полную мощность заработает предприятие по переработке дикорастущего сырья ООО «Кедр». На данный момент общая стоимость профинансированных Фондом проектов в городе составляет более 40 млн рублей.



Напомним, что в марте этого года был расширен перечень мер поддержки, предоставляемых МОНОГОРОДА.РФ. Фонд может поддерживать предпринимателей из моногородов, в которых введен режим ЧС федерального характера. В частности, Фонд может выдавать займы на оборотный капитал. Также в таких моногородах снято ограничение по финансированию Фондом проектов, связанных с оптово-розничной торговлей. Такой инструмент поддержки был разработан после наводнения в Тулуне летом 2019 года.