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Арбидол, азитромицин и гриппферон поступят в аптеки Бурятии в ближайшее время

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В ближайшее время в аптеки Бурятии поставят партии «Арбидола», «Азитромицина» и «Гриппферона». Правительство республики выделило дополнительные средства для осуществления закупки лекарств по предоплате через единого поставщика - государственное предприятие "Бурят-Фармация".

- Дефицит в аптеках есть. Правительством выделены дополнительные средства "Бурят-Фармации", чтобы предприятие могло по предоплате закупать партии. Представители "Бурят-Фармации" и Минпрома Бурятии вылетели в Москву для работы с заводами-производителями. Мы также в режиме дистанционного общения постоянно находимся с поставщиками, и поставки арбидола и гриппферона идут. Но то, что приходит, сразу разбирается, - сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова..

Аптечные компании отмечают, что люди закупают лекарства про запас, что также усугубляет ситуацию с доступностью препаратов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Трехзвездный отель в Улан-Удэ переоборудовали под госпиталь для лечения COVID-19
Арбидол, азитромицин и гриппферон поступят в аптеки Бурятии в ближайшее время
В Братскую больницу приобретено оборудование для тестирования на COVID-19
Все материалы сюжета

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