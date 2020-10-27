Спортивный зал в виде юрты построят в пригороде Улан-Удэ

Спортивный зал, выполненный в виде традиционной бурятской юрты, появится в селе Сотниково Иволгинского района республики Бурятия до конца этого года.

Строительство спортивной юрты осуществляется на условиях государственно-частного партнерства. Инвестором выступила компания ООО «ТрансУголь». Общая сумма строительства составляет 36,5 млн рублей.

Юрта будет способна принять 21 человека за смену, тренировочный спортивный зал рассчитан на два борцовских ковра диаметром 7 метров и тренажерный зал. Общая площадь здания составляет 800 кв.м. Здание также будет рассчитано для проведения соревнований, на финальной стадии строительства будет оборудовано 40 посадочных мест на трибунах складного типа.

На цокольном этаже расположатся мужские и женские раздевалки с душевыми кабинами, комнаты для персонала, отдельная раздевалка для посетителей с детьми. Для спуска на цокольный этаж предусмотрен лифт для граждан с ограниченными возможностями физического здоровья.