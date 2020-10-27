Неделя Финансовой грамотности стартовала в Иркутской области

26 октября стартовала Всероссийская неделя финансовой грамотности. Инициатором мероприятия выступает Министерство финансов России. Сбербанк традиционно является стратегическим партнером и одним из наиболее активных участников цикла обучающих мероприятий и акций.

Эксперты Сбера подготовили 20 тематических лекций по актуальным темам финансового образования жителей регионов. Стать их участниками смогут все желающие - лекции пройдут в онлайн-формате вебинара на сайте соцсети Одноклассники. Ключевыми темами занятий станут актуальные вопросы, такие как:

- безопасный онлайн-шоппинг;

- новые виды мошенничества;

- правила финансовой безопасности;

- льготы для предпенсионеров

Эксперты Банка расскажут волонтерам, родителям, учителям, людям активного возраста о современных инструментах накоплений и финансовой защиты, о возможностях карты МИР, о кредитах и мерах предосторожности при их оформлении, вариантах рефинансирования. Отдельные темы лекций будут посвящены проблематике малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

«Вопросы финансовой грамотности сегодня касаются всех. К примеру одна из лекций тематической Недели будет посвящена онлайн-покупкам. Этот вид торговли набирает популярность интернет-покупки стремительно растут, особенно среди молодежи. Это быстро, удобно и часто дешевле, чем в оф-лайне, но есть и риск нарваться на мошенников. Мы расскажем о существующих схемах мошенничества в данной сфере и способах защиты от них. Тема будет интересна и предпринимательству, которое перешло сейчас на новый формат работы в интернете» - рассказала заместитель управляющего ИГОСБ Дарья Ефимова.

Темы лекций Недели финансовой грамотности от Сбербанка:

Новые схемы мошенничества на COVID-19

Простые правила безопасности в условиях пандемии

Защита персональных данных ребенка: полезные советы

Ничего личного: что важно знать о персональных данных

Дети и деньги: как говорить с ребенком на тему личных финансов

Развиваем финансовую грамотность с помощью онлайн инструментов

Всё о самозанятых и налоге на профессиональный доход

Накопительная пенсия – как не попасть в кризис, когда исполнится 60 и др.

Расписание выступлений спикеров СБЕРа можно найти по ссылке :http://неделя.вашифинансы.рф/efir ( время лекций - мск). Ссылка на трансляции в Одноклассниках здесь.

1 ноября в 11.00 (мск время), в рамках Семейного фестиваля, который традиционно закрывает Неделю финграмотности выступит Антон Тодосийчук на тему «Финансовые ошибки в управлении личными финансами: знать, чтобы не совершать». Выступление спикера будет сопровождаться сурдопереводом.

Подробнее о формате Сем. Фестиваля: https://rg.ru/2020/10/20/minfin-rossii-provedet-vserossijskij-semejnyj-finansovyj-festival.html

Молодым участникам Недели Сбербанк предлагает проверить и укрепить свои знания по азам финансового благополучия с помощью игры-симулятора «Вклад», ее разработал Благотворительный фонд Сбера «Вклад в будущее». В ходе игры участники научатся распоряжаться деньгами, принимать взвешенные решения о покупках, успешно инвестировать и избегать рисков.

Подробный перечень всех активностей и возможностей Недели финансовой грамотности населения доступен на сайте http://www.week.vashifinancy.ru/