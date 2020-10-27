Национальная забастовка в Беларуси- это серьезная угроза

На крупных заводах Беларуси с утра 26 октября начались акции протеста и забастовки, пишет издание Tut.by.

Возле предприятий дежурят силовики. Накануне были выложены в интернет инструкции, как блокировать дороги. Транзит — одна из ключевых сфер белорусской экономики, это не только трубопровод, но железная дорога и автомагистраль Брест-Москва, по которой происходит перемещение товаров.

Национальная забастовка — это серьезная угроза, в свое время она заставила Николая Второго пойти на уступки, и была сильным козырем противостояния Бориса Ельцина с ГКЧП. Первую волну забастовок в Беларуси удалось подавить арестами лидеров стачкомов и увольнениями активных работников. Экономика Беларуси еле жива, национальная забастовка может стать спусковым крючком для масштабного кризиса. Оппозиция Лукашенко действует по принципу, чем хуже, тем лучше. Экономический кризис должен вызвать социальный протест, который по их логике, приведет к отставке Лукашенко.

Будет ли валютный кризис? На самом деле не факт. Белорусы по-прежнему скупают валюту, сколько могут. Однако у Нацбанка есть международные резервы. Их можно направить на поддержание курса. С моей точки зрения, ожидать резкого изменения курса белорусского рубля не приходится. В принципе, Нацбанк Беларуси может напрямую получить долларовый кредит у Банка России. Так делает и занимает у центробанков дружественных Турции стран Центробанк Турции в текущей очень сложной ситуации с турецкой лирой. Для России с международными резервами в размере $585 млрд это вполне по силам.

Каковы потенциальные потери Беларуси от данной ситуации? $50-100 млн в день – это грубая оценка убытков экономики Беларуси от национальной забастовки. То есть потери промышленности и сектора услуг. Компенсировать эти потери Россия не сможет, да и вряд ли захочет.

Если политический вектор Беларуси изменится, насколько это будет критично для России? Болезненно, но не критично. Пример, МЗКТ (ОАО «Минский завод колёсных тягачей») производит многоосные тягачи, которые перевозят российские ракеты «Тополь», «Ярс», «Искандер», С-400 «Триумф». Однако, Россия за относительно короткий срок создала подобные тягачи на своих заводах. Проблема была решена.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»