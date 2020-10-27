Мэр Шелеховского района Приангарья заразился коронавирусом

Мэр Шелеховского района Иркутской области Максим Модин на своей странице в соцсети Instagram сообщил, что заразился коронавирусом.

«Долгое время мы считали, что коронавирус – это что-то далекое и нас не касающееся и, вообще, – придуманная болезнь. На самом деле все очень реально и, более того, все очень страшно. Недавно я сам заболел, но я сейчас уже прошел курс лечения», – рассказал на видео Модин.

Также он отметил, что сдал два анализа и надеется, что они будут отрицательными. Модин сообщил, что перенес болезнь легко, однако у него какое-то время отсутствовали обоняние и вкусовые ощущения.

Ранее стало известно о том, что коронавирусом заболел губернатор Приангарья Игорь Кобзев.