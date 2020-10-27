Новое ухудшение ситуации с COVID-19 эксперты прогнозируют в феврале-марте

Эпидемиологическая ситуация в России может вновь обостриться в феврале--марте 2021 года, сообщила «РИА Новости» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«После новогодних праздников в феврале--марте эпидемический процесс снова интенсифицируется, и к летним показателям мы вернемся, скорее всего, ближе к лету»,— сказала госпожа Пшеничная.

По мнению представителя Роспотребнадзора, для того чтобы заболеваемость COVID-19 пошла на убыль, большая часть населения должна быть невосприимчивой к вирусу или благодаря антителам после перенесенного заболевания, или после вакцинации, или «клеточной» памяти лимфоцитов. Последняя помогает справляться с вирусом даже при отсутствии у людей антител.

Ранее вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Виктор Зуев в интервью "Парламентской газете" также заявил, что ситуация с распространением COVID-19 может стабилизироваться к лету 2021 года.