Контроль над «Байкал Электроникс» может получить производитель светодиодов «Вартон»

Новым претендентом на контрольный пакет акций в «Байкал Электроникс», производителе отечественных процессоров, стала компания «Вартон», специализирующаяся на производстве светодиодной техники. Об этом сообщили источники РБК.

По словам одного из них, «Вартон» ведет переговоры о покупке более 60% акций «Байкал Электроникс». Сумма сделки не раскрывается, но предполагается, что «Вартон» вложит в «Байкал Электроникс» до 4 млрд руб., сообщил один из собеседников РБК. Сделку планируют заключить в ноябре 2020 года.

Гендиректор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов и совладелец компании «Вартон» Илья Сивцев подтвердили РБК факт переговоров. Последний отметил, что в случае закрытия сделки новый акционер планирует сфокусировать развитие «Байкал Электроникс» непосредственно на производстве процессоров и на расширении продуктовой линейки по аналогии с Intel. При этом Сивцев подчеркнул, что «Байкал Электроникс» и дальше будет развиваться как отдельный бизнес без пересечений с другим активом Сивцева, производителем отечественной операционной системы Astra Linux.