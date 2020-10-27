Президент РФ Путин поручил отменить проверки малого бизнеса до конца 2021 года

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить законопроект о запрете на проверки малого бизнеса до конца 2021 года, сообщается в поручении на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих продление до 31 декабря 2021 г. запрета на осуществление плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении субъектов малого предпринимательства», – говорится в тексте поручения.

Запрет не будет распространятся только на предприятия, осуществляющие налоговый контроль, таможенный контроль и контроль в финансово-бюджетной сфере.

Кроме того, проверка коснется всех объектов с высоким риском причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также на участников бюджетного процесса.