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Налоговая служба Приангарья приостановила личный прием населения из-за коронавируса

Налоговая служба Иркутской области временно остановила личный прием граждан из-за неблагоприятной эпидситуации, сообщается на сайте ведомства.

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«Налоговая служба региона в целях минимизации рисков возникновения и распространения коронавирусной инфекции с 27 октября по 10 ноября (включительно) вводит режим ограничения личного приема налогоплательщиков. Территориальные налоговые органы не осуществляют прием в операционных залах и предлагают налогоплательщикам направлять документы (отчетность) в электронном виде или почтовыми отправлениями», – говорится в сообщении.

Прием всей корреспонденции ведется через специальные боксы, которые размещены при входе в здания инспекций. На документах налогоплательщиков просят указывать номер контактного телефона для дистанционного решения возможных вопросов.

Общаться с налоговыми органами прямо из дома или офиса организации, индивидуальные предприниматели и физические лица могут через «Личные кабинеты налогоплательщика» или с помощью других электронных сервисов ФНС России.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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