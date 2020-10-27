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В Иркутске осудили лидера крупнейшей в регионе группы «черных» лесорубов

Противоправную деятельность группы пресекли в 2015 году. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 30 фигурантов. А в прошлом году 22 участникам группы назначено наказание от 2,5 до 5,5 лет заключения, сообщают пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

«Сообщество являлось одной из самых крупных группировок «черных» лесорубов региона за последние 20 лет. В состав преступной организации входило контролирующее звено, группа обеспечения безопасности, а также четыре обособленных структуры, непосредственно отвечающие за незаконную заготовку древесины.

Следствием установлено, что общий ущерб лесам и находящимся в них природным объектам составил почти 18 миллионов рублей.

При этом половина чистой прибыли оставалась у лидера сообщества. В среднем он получал 300 тысяч рублей в месяц. Для сравнения, бригада нелегальных лесорубов получала по 6 тысяч рублей за один грузовой автомобиль древесины. Старший бригадир зарабатывал от 35 до 50 тысяч рублей ежемесячно», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Объем материалов уголовного дела насчитывает свыше 300 томов. Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области проведено 56 проверок с выездом в отдаленные лесные массивы, допрошено более 200 свидетелей и обеспечено проведение 42 сложных криминалистических экспертиз.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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