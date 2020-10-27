Альфа-Банк первым из российских банков присоединился к сети торгового финансирования Contour

Альфа-Банк подключился к международной платформе торгового финансирования Contour, которая связывает торговые компании и банки и обеспечивает быстрые, надежные и прозрачные расчеты по аккредитивам. Выпуск аккредитива, как правило, сопровождается трудоемким процессом с большим объемом бумажного документооборота, который может занимать больше недели. Использование сервиса Contour позволяет ускорить раскрытие аккредитива до одного дня и снизить операционные издержки всех участников на 20-30%.

«Присоединение к платформе Contour и участие в первых пилотах на российском рынке позволит точнее выстроить стратегию развития продуктов для трансграничных операций. Запросы клиентов становятся все более комплексными, и мы всегда стремимся предлагать им лучшие решения», — комментирует руководитель дирекции кредитования Альфа-Банка Евгения Фомина.

Сеть Contour представляет собой цифровую экосистему доверенных участников, состоящую из торговых компаний, банков-эмитентов, исполняющих банков, бенефициаров и других участников аккредитивного процесса. Contour основана крупнейшими международными банками, такими как BNP Paribas, HSBC, ING, DBS, и нацелена на оптимизацию процесса работы с аккредитивами, снижение операционных издержек, а также ускорение проведения расчетов.

Contour основана на блокчейн-платформе Corda консорциума R3, к которому Альфа-Банк присоединился в 2018 году. Клиенты банка с помощью Contour могут контролировать прохождение и изменение сделки торгового финансирования в реальном времени за счет использования технологии блокчейна.