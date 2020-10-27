Сбербанк возглавил рейтинг 100 крупнейших банков Европы по размеру активов и прибыли

Сбербанк вновь возглавил рейтинг 100 крупнейших банков Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) по размеру активов, подготовленный рейтинговым агентством РИА Рейтинг. Согласно отчёту, активы банка на 1 января 2020 года составили 484 млрд долларов (прирост за год на 8%).

Банк также стал самым прибыльным среди всех банков Центральной и Восточной Европы. Прибыль Сбербанка в 2019 году составила 13,1 млрд долларов — это 63% от прибыли российских банков (или 35,7% суммарной прибыли всех банков в рейтинге ЦВЕ).

Данные для рейтинга были взяты из публичной финансовой отчётности банков, статистических бюллетеней, прочих публикаций коммерческих банков и центральных банков. В ходе исследования были проанализированы финансовые показатели крупнейших банков 14 стран: Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдавии, Польши, России, Румынии, Словакии, Украины, Чехии и Эстонии. Минимальный размер активов для попадания в число ста крупнейших банков ЦВЕ составил 4,6 миллиарда долларов против 4,3 миллиарда долларов годом ранее. В целом в рейтинг вошли крупнейшие банки из 13 проанализированных стран. В сотню крупнейших банков ЦВЕ вошли 29 российских банков.

Полный рейтинг банков Центральной и Восточной Европы по объему активов на 1 января 2020 года в PDF-формате.