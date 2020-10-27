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ФАС и прокуратура начали проверку аптек Иркутской области из-за завышенных цен на товары

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с прокуратурой начали проверку аптек Иркутской области из-за завышения цен на некоторые товары, сообщается на сайте ФАС.

«В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и ростом цен на отдельные товары, в том числе лекарственные препараты, товары медицинского назначения Иркутским УФАС России совместно с прокуратурой Иркутской области инициировано проведение внеплановых проверок аптечных учреждений», – говорится в сообщении.

Ведомства намерены проанализировать вопросы, связанные с формированием розничной цены на реализуемые товары, проверить договоры поставки и указанные в них цены, а также определить маржинальность реализации этого товара.

Решения о возможном наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приниматься по результатам проверки.

«Явное завышение стоимости товаров (медицинские маски, градусники, ряд лекарственных средств) в нескольких хозяйствующих субъектах свидетельствует о возможном наличии картельного сговора», – говорится в сообщении.

Напомним, инициатором инспекции стал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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