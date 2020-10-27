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Сбербанк предоставит более 7 млрд рублей для строительства ЖК «Первый Лермонтовский»

Сбербанк профинансирует группу компаний ФСК для строительства жилого комплекса комфорт-класса «Первый Лермонтовский», который возводится в Люберцах, Московской области. В рамках проектного финансирования компании открыта кредитная линия на сумму 7,3 млрд рублей сроком на 4 года.

Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка:

«Мы продолжаем сотрудничество с нашим ключевым партнером  группой компаний ФСК. Нами профинансирован проект строительства жилого комплекса "Первый Лермонтовский" на сумму 7,3 млрд рублей. В этом году Сбербанк участвовал в финансировании шести проектов ФСК, что говорит о том, что даже в непростое время мы готовы поддерживать наших партнеров в реализации их планов. На сегодня общая сумма договоров, заключенных нами с ФСК по направлению жилищного строительства, составляет около 70 млрд рублей»

Владимир Воронин, президент ГК ФСК: 

«"Первый Лермонтовский"  еще один жилой комплекс, который мы реализуем по новой финансовой модели с использованием счетов эскроу. Это означает, что наш покупатель дополнительно застрахован от неисполнения застройщиком своих обязательств, а мы уже не зависим напрямую от спроса и средств наших клиентов».

ЖК «Первый Лермонтовский» расположится на площади 17,67 га в подмосковном городе Люберцы, на границе со столичным районом Некрасовка. Проект включает в себя пять жилых корпусов на 4800 квартир и будет реализовываться с использованием технологии индустриального домостроения под брендом «Первого ДСК» в несколько этапов, последний завершится в 2024 году. Общая площадь проекта – 405 616 кв. м. В «Первом Лермонтовском» будет представлена индивидуальная серия домов, к работе над которой приглашались испанские эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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