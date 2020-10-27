Банк «Открытие» в Омске заключил первую сделку проектного финансирования с использованием счетов эскроу

Банк предоставил кредитный лимит в размере 1,3 млрд рублей компании «Сибградстрой Инвест». Сделка с ГК «Сибградстрой Инвест» стала первой сделкой в Омске в рамках проектного финансирования жилой недвижимости по новым правилам.

Средства выделены на строительство двух жилых домов в микрорайоне «Кузьминки», при этом привлечение средств участников долевого строительства осуществляется с использованием счетов эскроу, открытие которых осуществляется в банке «Открытие».

Использование эскроу-счетов для привлечения денежных средств участников долевого строительства является обязательным требованием 214-ФЗ для проектов жилищного строительства, начиная с 1 июля 2019 года. Банк «Открытие» включен в список уполномоченных банков, имеющих право на открытие указанных счетов для расчетов по договорам участия в долевом строительстве в рамках 214-ФЗ.

Для клиентов банка, приобретающих жилье в домах ГК «Сибградстрой Инвест» по программам ипотечного кредитования, ставка в рамках госпрограммы составляет 6,5%.

«Участие в проектах жилищного строительства является одним из приоритетных направлений банка «Открытие», — говорит Вячеслав Брюханов, управляющий банком «Открытие» в Омской области. — Уверен, что совместный проект с известным омским застройщиком позволит многим семьям нашего города обзавестись комфортным жильем с использованием ипотечных программ банка «Открытие». Для застройщиков Омской области на рынке появился еще один надежный партнер для реализации строительных проектов как по счетам эскроу, так и без их использования».

Жилой комплекс комфорт-класса «Кузьминки» (ранее микрорайон «Прибрежный») находится в Кировском районе Омска по ул.Крупской, 13а. Он состоит из двух домов переменной этажности 18 и 19 этажей с площадью квартир от 38 до 56 кв. метров. Во дворе расположен шестиэтажный паркинг и новый детский сад, запланировано строительство школы. Рядом находятся поликлиника и больница № 1, торговые центры, спортивный комплекс, ледовый каток. Еще одно преимущество — удобная транспортная развязка с выездом на основные магистрали Левобережья.