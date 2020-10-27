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Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» переносят с побочными эффектами 15% привитых

Глава НИЦ имени Гамалеи, который разработал вакцину, Александр Гинцбург сообщил о том, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» переносят с побочными эффектами 15%, отмечается на сайте РБК.

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«Побочные эффекты наблюдаются примерно у 15% вакцинированных. То есть, как нетрудно понять, 85% вакцинированных переносят, соответственно, данную вакцину без всяких побочных эффектов и без всякого для себя неудобства», – приводит издание слова ученого.

Среди возможных побочных эффектов после прививки фиксировались повышение температуры до 38 градусов, головная боль, ломота в мышцах и покраснение в месте введения препарата. Гинцбург отметил, что это стандартные проявления для всех вакцин. Серьезных побочных эффектов не фиксировалось.

В настоящее время первый компонент препарата получили 20 тысяч человек, 7 тысячам введены оба компонента.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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