Банк устроил вертикальный забег внутри офисного здания

24 октября в здании ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Уфе прошел вертикальный забег — единственное спортивное мероприятие такого формата в городе в 2020 году. И впервые за 20 лет это здание — закрытый режимный объект с контролем доступа — стало местом проведения соревнований. А главной особенностью мероприятия стал комплекс мер по обеспечению безопасности здоровья его участников — спортсменов из разных регионов, в том числе сотрудников банка.

Бегуны стартовали из внутреннего двора группами по 20 человек. Бежали по лестнице для пожарной эвакуации. Пауза между стартами участников составила 15 секунд, пауза между стартами групп — 3-4 минуты. Раздельные старты помогли избежать скопления людей. Верхняя точка дистанции — открытый в обе стороны балкон-терраса. До него — 480 ступеней, или 76 лестничных пролетов. В связи с особенностями здания, фактическая высота финиша — примерно 86 м (более 25 обычных этажей). Несмотря на дождь и туман, участников ждал впечатляющий вид на Уфу с высоты.

Участие в состязании принял Председатель Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Константин Бобров. Он бежал в первой двадцатке участников вместе с командой сотрудников банка в Уфе. «В наше время главное — это не падать духом. Такой забег — это вдохновляющее, позитивное мероприятие. Нам всем сейчас этого не хватает. Это челлендж, возможность проверить свои силы. И очень важно, что мы здесь соблюдаем все необходимые меры безопасности», — отметил Председатель Правления банка.

С учетом последних требований по проведению спортивных и культурных мероприятий в регионе церемония награждения была проведена в онлайн-формате. Протоколы организатор опубликовал через час после забега, с ними можно ознакомиться здесь. Победителем забега среди мужчин стал уфимец Тагир Хайруллин, преодолевший дистанцию за 1 мин 49 сек, среди женщин наилучший результат показала Алена Асабина — 2 мин 19 сек. Первая тройка победителей в каждой категории получила денежные призы от организатора забега — Школы правильного спорта I love supersport Ufa.

Мероприятие прошло с учетом всех необходимых мер безопасности: количество участников было сокращено, в здание не допускались болельщики и зрители. За соблюдением порядка по всему маршруту движения людей следили подготовленные волонтеры, в том числе сотрудники банка. Все участники представили справку от терапевта, страховку, заранее прошли проверку Службы безопасности. Во время регистрации был организован контроль температуры и обработка рук антисептиками. Внутри вне дистанции все участники и волонтеры находились в масках, спортсмены бежали по лестнице в перчатках. Сразу после прохождения дистанции участники делали фото в отдельной зоне и покидали здание. Все старты заняли не более 1,5 часов.