Пресс-служба Примсоцбанка вошла в ТОП-10 самых активных по итогам III квартала

По данным сервиса Brobank.ru, пресс-служба ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» вошла в ТОП-20 самых активных банковских пресс-служб по итогам III квартала 2020 года и заняла в рейтинге 10 строчку. В ТОП-50 самых медийных банков Примсоцбанк занимает 41 позицию.



Отметим, под медийностью подразумевается скорректированная активностью пресс-службы частота упоминаний банка на онлайн-ресурсах. В частности, подключенных к системе Яндекс.Новости или профильной службе Google. Учитывая, что добавление туда не требует обязательного наличия лицензии СМИ, во внимание приняты разные информационные сервисы. Квартал включает в себя срок с 1 июля по 30 сентября.



Напомним также, что согласно рейтингу сайта Медиалогия за август 2020 года, Примсоцбанк занимает 36 строчку в ТОП-50 аналогичного рейтинга.