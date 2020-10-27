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В Бурятии зарегистрировали 212 случаев коронавируса

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 27 октября зарегистрировано 10 679 (+212) случаев заражения COVID-19. Из 212 случаев заболевания 200 зарегистрированы в Улан-Удэ. Всего по Улан-Удэ – 7 056 (66% от общего числа инфицированных).

Успешно завершили лечение и выписались из больниц 7 425 человек, умер 141 человек. Проходят лечение в стационарах республики 1 787 больных. Н амбулаторном лечении находятся 1 326 пациентов. 

Из 212 новых случаев COVID-19: 125 чел. - обследованы по обращению с признаками ОРВИ. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

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В инфекционных стационарах Республики Бурятия с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 787 пациентов, из них 32 ребенка. Состояние детей удовлетворительное. 

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 328 коек, занято – 2 025, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 1787, свободно 303 койки. Занятость коечного фонда составляет 86,9%.

Амбулаторное лечение проходят 1326 пациентов с COVID-19. Всего выздоровели от COVID-19 – 7 425 (+99) человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 141 (+7) человек. Умерло 7 больных в возрасте 59, 63, 63, 79, 79, 80, 89 лет с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции, сопутствующими заболеваниями. 
В ГБУЗ «РКИБ» проходят лечение 301 пациент, в том числе – 229 пациентов с COVID-19 (из них 16 детей).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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