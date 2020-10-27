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Жительница Иркутской области вернула долг в 400 тыс. рублей после ареста автомобиля

Жительница города Усолья-Сибирского Иркутской области выплатила долг в 400 тысяч рублей после ареста автомобиля Toyota Vitz, сообщается на сайте УФССП по региону.

Установлено, что суд назначил женщине штраф за то, что она незаконно обналичила материнский капитал, однако усольчанка выплачивать его не стала.

Тогда к делу  подключились приставы. Они наложили арест на автомобиль, который был бы продан на торгах в случае неуплаты долга. Однако женщина, не желая лишиться автомобиля, вернула деньги в полном объеме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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