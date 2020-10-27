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Проезд по улице Левитана в Иркутске будет ограничен

С 26 октября по 6 ноября движение транспорта по улице Левитана в районе дома №115 будет частично ограничено. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на водопроводных сетях, сообщают в мэрии Иркутска.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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