С 26 октября по 6 ноября движение транспорта по улице Левитана в районе дома №115 будет частично ограничено. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на водопроводных сетях, сообщают в мэрии Иркутска.
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Проезд по улице Левитана в Иркутске будет ограничен
/ Сибирское Информационное Агентство /
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