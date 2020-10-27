Подозреваемые в незаконной рубке леса на 600 тысяч рублей задержаны в Черемховском районе

Полиция задержала семерых человек в возрасте от 26 до 43 лет, двое из которых ранее привлекались к уголовной ответственности, по подозрению в незаконной рубке леса в Черемховском районе Иркутской области на 600 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по региону.

Объем незаконно срубленных сосен превысил 120 кубометров, лиственницы – 15. В лесу на месте происшествия найдены и изъяты грузовой транспорт, трактор, бензопила и сортимент леса.

Также полицейские установили личность организатора рубки. В настоящее время ведутся его поиски.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору», санкции которой предусматривают до 7 лет лишения свободы.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.