В Иркутске продолжаются проверки общественного транспорта

Комиссия в составе сотрудников администрации города, Ространснадзора, ГИБДД контролируют соблюдение масочного режима и дезинфекцию салонов транспортных средств, сообщают в городской администрации.
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Рейды проходят ежедневно во всех районах Иркутска.
Сегодня комиссия проверила маршруты в районе автомобильного и железнодорожного вокзалов, сквере им. Кирова и ряде остановочных пунктов в Ново-Ленино.
Напомним, что согласно правилам поведения, обязательным для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности, с 12 октября в Иркутске усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.