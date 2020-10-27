В Иркутске продолжаются проверки общественного транспорта

Комиссия в составе сотрудников администрации города, Ространснадзора, ГИБДД контролируют соблюдение масочного режима и дезинфекцию салонов транспортных средств, сообщают в городской администрации.

Рейды проходят ежедневно во всех районах Иркутска.

Сегодня комиссия проверила маршруты в районе автомобильного и железнодорожного вокзалов, сквере им. Кирова и ряде остановочных пунктов в Ново-Ленино.

Напомним, что согласно правилам поведения, обязательным для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности, с 12 октября в Иркутске усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.