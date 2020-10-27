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Иркутянка перечислила мошенникам 130 тысяч рублей

Злоумышленник представился техническим директором основной сетевой группы, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Мужчина сообщил, что в розничных объектах всей торговой марки города произошёл программный сбой, для устранения которого нужно произвести ряд платежных операций.

Поверив неизвестному, женщина пошла в ближайший салон сотовой связи и через платежный терминал перевела на указанный им счёт 130 тысяч рублей несколькими суммами. Возвратившись в магазин, 35-летняя иркутянка увидела в переписке общего чата компании предупреждение о поступающих от аферистов звонках подобного содержания и поняла, что её обманули.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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