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Идём в рост. В Иркутской области выявили более 220 заболевших коронавирусом за сутки

Во второй волне впервые зафиксирован такой высокий показатель, в предыдущие дни обычно выявляли не более 210-215 случаев COVID-19.

По данным оперативного штаба, на 27 октября в Иркутской области подтверждены 223 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 23 621 заболевших.

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За последние сутки умерли 12 человек с коронавирусом. Всего за период эпидемии скончались от COVID-19 388 человек. За последние сутки выздоровели 105 человек, за весь период эпидемии – 18 964. Госпитализировано за сутки 54 человек, всего – 3 655 человека.

Больше всего новых случаев:

  • в Иркутске — 77 (всего 10 974),
  • в Братске — 38 (всего 1 224),
  • в Усть-Илимском районе — 21 (всего 94),
  • в Усть-Кутском районе — 20 (всего 1 506),
  • в Черемхово — 16 (всего 236).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим числом заражений COVID-19:

  • Иркутск – 10 974,
  • Ангарск – 2 222,
  • Иркутский район – 1 650,
  • Усть-Кут – 1 506,
  • Братск – 1 224.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
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