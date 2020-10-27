Идём в рост. В Иркутской области выявили более 220 заболевших коронавирусом за сутки

Во второй волне впервые зафиксирован такой высокий показатель, в предыдущие дни обычно выявляли не более 210-215 случаев COVID-19.

По данным оперативного штаба, на 27 октября в Иркутской области подтверждены 223 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 23 621 заболевших.

За последние сутки умерли 12 человек с коронавирусом. Всего за период эпидемии скончались от COVID-19 388 человек. За последние сутки выздоровели 105 человек, за весь период эпидемии – 18 964. Госпитализировано за сутки 54 человек, всего – 3 655 человека.

Больше всего новых случаев:

в Иркутске — 77 (всего 10 974),

в Братске — 38 (всего 1 224),

в Усть-Илимском районе — 21 (всего 94),

в Усть-Кутском районе — 20 (всего 1 506),

в Черемхово — 16 (всего 236).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим числом заражений COVID-19: