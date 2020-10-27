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Чемпионат России по панкратиону пройдет в Иркутске

В Иркутске во Дворце спорта «Труд» 28-29 октября пройдут чемпионат и первенство России по панкратиону, сообщают в областной администрации. 

Для участия в соревнованиях поступили предварительные заявки от спортсменов из Санкт-Петербурга, Курской, Омской, Тульской, Пензенской, Кемеровской, Челябинской, Иркутской областей, Забайкальского, Алтайского, Пермского, Хабаровского краев, республик Бурятия, Саха (Якутия) и других субъектов РФ.

Планируется, что от Приангарья в турнире примут участие более 40 бойцов из Иркутска, Шелехова, Братска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Зимы, Саянска и других муниципальных образований области.

Организаторами первенства и чемпионата России являются министерство спорта Приангарья, Федерация панкратиона России, Центр спортивной подготовки сборных команд Иркутской области, Иркутская региональная федерация спортивной борьбы, Федерация панкратиона области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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