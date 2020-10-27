В Иркутской области возобновили поиски пропавшего самолета

С сегодняшнего дня МЧС продолжила поиски самолёта Ан-2, который не вышел на связь 19 июля, вылетев из республики Бурятия. На борту находились 6 человек, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

В состав поисковой группы вошли сотрудники Главного управления МЧС России по Иркутской области, Министерства обороны Российской федерации, областной пожарно-спасательной службы. На основе анализа биллинговых данных с телефонов членов экипажа пропавшего самолёта установлено наиболее вероятное его место нахождения.

Поиски будут проводиться по разработанному плану в течение четырёх дней в Черемховском районе. Вертолётом авиакомпании «Ангара» будут совершаться облёты секторов с целью осмотра местности для определения подходящих мест для высадки специалистов и дальнейшего мониторинга с помощью беспилотного летательного аппарата. Координация работ будет осуществляться оперативным штабом под руководством правительства Иркутской области.

Всего во время поисковой операции с помощью самолетов и вертолетов обследовали почти 37 тысяч кв. км на территории Бурятии и Иркутской области, беспилотными летательными аппаратами – около 1,7 тысяч кв. км. Наземными поисково-спасательными группами в Тункинском и Окинском районах республики Бурятия и в Черемховском районе Иркутской области обследована территория площадью 685 кв. км.