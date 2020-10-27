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Выдача автокредитов в 3 квартале выросла

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что в 3 квартале 2020 года россияне купили 420,3 тыс. новых легковых машин. Это на 3,4% больше, чем за тот же период прошлого года. Между тем, как стало известно, выдача автокредитов в июле – сентябре тоже увеличилась.

Так, по данным НБКИ, в 3 квартале было выдано в общей сложности 275,8 тыс. кредитов на покупку автомобилей (новых и подержанных). Этот результат оказался на 4,9% выше уровня годичной давности.

Между тем, если сравнивать итоги авторынка и автокредитования в 3 квартале по отношению ко 2 кварталу нынешнего года, то здесь тоже наблюдается сопоставимый рост. Если покупки автомобилей выросли на 87,3%, то выдача автокредитов – на 88,1%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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