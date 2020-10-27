Онлайн-кинотеатр МТС ТВ покажет премьеру молодежного комедийного сериала «Need Хелп»

«МТС» сообщает о том, что в онлайн-кинотеатре МТС ТВ состоится премьера комедийного сериала «Need Хелп» о креативных студентах-волонтерах.

26 октября в онлайн-кинотеатре МТС ТВ стартует премьера молодежного комедийного сериала «Need Хелп» от создателей нашумевшего интернет-проекта #Dетки.

Главные герои комедии «Need Хелп» — активные и креативные студенты, которые занимаются благотворительностью. Ребята делают добро не ради галочки, а чтобы действительно сделать мир лучше, и совершенно не боятся своеобразных методов помощи кому-либо.

Главный герой Лёня вступает в волонтерскую организацию, чтобы не вылететь из института, и, неожиданно для себя, искренне втягивается в привычку постоянно помогать окружающим. Роль Лёни исполнил дебютант Иларион Маров — выпускник школы-студии МХАТ. Остальных героев сыграли Виктория Белякова («Полицейский с Рублевки»), Григорий Верник («Год культуры»), Алена Швиденкова («Красные браслеты», «Трудные подростки»), Анастасия Чернышева, Артём Пивоваров. Компанию на площадке им составили звездные коллеги – Кристина Бабушкина («Кровавая барыня», «Беспринципные»), Ольга Прокофьева («Моя прекрасная няня»), Сергей Погосян («Шифр»), Михаил Башкатов («Даёшь молодежь», «Кухня»), Елена Валюшкина («Горько», "Я худею"), Светлана Пермякова («Интерны»).

«Это очень позитивная, добрая история про молодежь и ее взгляд на жизнь. Тут нет ничего поучительного или занудного, но есть искренность, юмор и надежда на лучшее — как раз то, что нам всем сейчас нужно», — отметила актриса Кристина Бабушкина.

Над проектом работала компания-продакшн Tempo Rhythm, создатели онлайн-сериала #Dетки о молодежи. Продюсер — Виктор Адонин («#Dетки», «Спящие», «4:59»), сценаристы — Анна Крейчман и Максим Романцов, Артем Пивоваров, оператор-постановщик — Михаил Кузьмин.