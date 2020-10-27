Премьера короткометражки, отмеченной компанией Disney, состоялась в Иркутске

На YouTube канале и в социальных сетях «Кинокомпании Юрия Яшникова» состоялась премьера короткометражки «Про бывших». В съемках было задействовано более 20 актеров, сообщают в «Кинокомпании Юрия Яшникова».

В главной роли Константин Озеров, известный зрителям по фильмам «Решала», «Решала. Нулевые», «Похабовск. Обратная сторона Сибири» и другим. Герой короткометражки озадачен простым, казалось бы, вопросом подсчета своих бывших. Но эта незамысловатая мысль порождает целую цепочку вопросов, смыслов и тем, в том числе табуированных. В основе сюжета реальные истории, которыми поделились с режиссером подписчики его социальных сетей.

Трейлер фильма вошел в число лучших в одноименном масштабном конкурсе, организованном сетью кинотеатров «Каро» и сетью «ВКонтакте». В состав жюри вошли режиссеры Андрей Кончаловский и Ладо Каатания. Вице-президент по маркетингу Disney в России Елена Бродская назвала трейлер к фильму «Про бывших» своим фаворитом.