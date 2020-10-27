В школах Иркутской области проводят дезинфекцию

В период осенних каникул по поручению во всех школах региона проводят санитарную дезинфекцию. Об этом сообщили в министерстве образования Приангарья.

Напомним, школьники области с 26 октября ушли на осенние каникулы, которые продлятся до 8 ноября. Студенты ссузов продолжают учиться очно. Обучение в учреждениях дополнительного образования продолжается в дистанционном режиме.

- В ссузах соблюдаются все меры безопасности: термометрия на входе, масочный режим, отменены массовые мероприятия, - подчеркнули в минобре.