В Иркутске стартовали продажи медиа-приставки SberBox

С 15 октября в отделениях Сбербанка в Иркутской области стартовали продажи умной медиа-приставки SberBox. Современный девайс наделен многофункциональными сервисами, с помощью которых пользователи SberBox могут:

- смотреть фильмы и видео в интернете; при подключении пользователям открывается доступ к 185 телеканалам от сервиса «Смотрёшка», 20 из них остаются бесплатными всегда, для просмотра их контента достаточно только Wi-Fi-подключения;

- слушать музыку: сервис СберЗвук способен подобрать музыку к любому случаю или моменту жизни, некоторые композиции поддерживают функцию «Подпевай» с выводом слов песни на экран телевизора и их переводом с иностранных языков;

- воспользоваться большим ассортиментом игр. Головоломками, тайм-киллерами, аркадами и спортивными симуляторами можно управлять с помощью пульта или виртуального геймпада, доступного в приложении СберСалют (в комплекте умной приставки есть специальные мобильные джойстики, которые крепятся на смартфон для более точного управления).

Одной из главных особенностей умного девайса SberBox являются встроенные виртуальные помощники из семейства ассистентов Салют. Они способны по голосовым командам обладателя умной медиа-приставки решать разного рода бытовые задания, например - записать в салон красоты, включить нужный телеканал, ответить на вопросы или показать пошаговый видео-рецепт и др.

Дмитрий Лясковский, и. о. управляющего Иркутским отделением Сбербанка:

«Для жителей Иркутской области новинка от партнера экосистемы Сбербанка – SberDevices открывает мир новых технологичных возможностей и добавляет комфорт в повседневную жизнь. Пользователи умной медиа-приставки могут теперь не только смотреть лучшие фильмы, сериалы или концерты, но и решать свои жизненные задачи. К примеру, стать пользователями видео-шопинга. 23 сентября, когда Сбербанк представлял свой новый бренд СБЕР, многие обратили внимание именно на презентацию SberBox и его функцию видео-покупок. Теперь оценить удобство полезного просмотра кино смогут и жители Иркутской области - некоторые фильмы поддерживают формат видео-шопинга и пользователи приставки могут приобретать понравившиеся товары или сувениры с символикой любимого фильма в онлайн-магазинах.

Старт продаж SberBox — большое событие для всей команды СБЕРа, мы горды тем, что жителям Приангарья можем сегодня предложить широкий спектр услуг и предложений нашей экосистемы. В том числе и такие суперспособные девайсы, как SberBox».

Стоимость устройства составляет 3490 рублей. До конца октября жители Иркутской области могут приобрести SberBox по специальной цене 2990 рублей в фирменном интернет-магазине, на популярных маркетплейсах (AliExpress, OZON, Wildberries, «Беру» и у сетевых ретейл-партнёров -DNS, «М.Видео», «Связной» и «Ситилинк»), а также - заказать в офисах Сбербанка. В отделениях ВСП Иркутской области, где такое предложение действительно, в залах обслуживания клиентов размещены специальные постеры.

Технические характеристики и управление SberBox

Внутри SberBox — производительный чипсет Amlogic S905Y2, он оснащён 2 Гб оперативной и 16 Гб постоянной памяти. Медиаплеер поддерживает современные стандарты воспроизведения контента: UltraHD 4К и Dolby Digital Plus.

Приставка управляется голосом или с помощью пульта — чтобы включить нужный фильм или песню, достаточно нажать кнопку активации микрофона и произнести название. Благодаря виртуальному ассистенту больше не нужно вводить запросы на клавиатуре вручную. SberBox осуществляет поиск по названию произведения, исполнителю, актёру, режиссёру, жанру на русском и английском языках и предлагает контент, подходящий условиям запроса.

Подробнее на сайте — https://www.sber.ru/salute/sberbox/.