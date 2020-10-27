В период осенних и зимних каникул в Приангарье запретили проводить детские оздоровительные смены

В период осенних и зимних каникул запрещено проводить детские оздоровительные смены. Такое решение принято на заседании санитарно-эпидемиологической комиссии при Правительстве Иркутской области.

Из-за напряженной санитарно-эпидемиологической ситуации будет запрещена работа организаций отдыха и оздоровления детей независимо от организационно-правовой формы.

Недопустить открытие несанкционированных организаций отдыха и оздоровления детей обязаны председателей городских (районных) оздоровительных комиссий в муниципальных образованиях Иркутской области.