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В период осенних и зимних каникул в Приангарье запретили проводить детские оздоровительные смены

В период осенних и зимних каникул запрещено проводить детские оздоровительные смены. Такое решение принято на заседании санитарно-эпидемиологической комиссии при Правительстве Иркутской области.

Из-за напряженной санитарно-эпидемиологической ситуации будет запрещена работа организаций отдыха и оздоровления детей независимо от организационно-правовой формы.

Недопустить открытие несанкционированных организаций отдыха и оздоровления детей обязаны председателей городских (районных) оздоровительных комиссий в муниципальных образованиях Иркутской области.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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