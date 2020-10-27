В Иркутской области продлены выплаты медикам, работающим с ковидными пациентами

Губернатор Игорь Кобзев направил в Законодательное собрание соответствующий проект закона. Депутаты рассмотрят предложенные изменения 11 ноября. Об этом сегодня на заседании оперативного штаба сообщил заместитель Губернатора Иркутской области Андрей Бунёв.

За последние сутки прирост заболевших составил 223 человека. Участилось выявление инфекции среди медицинских работников. Количество выявленных случаев пневмонии сейчас в 3,5 - 4 раза превышает средние показатели по заболеваемости за предыдущие годы. Особенно речь идет о так называемых «кислородозависимых» формах течения болезни.