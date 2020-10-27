Азитромицин начал поступать в аптеки Иркутской области

В розничную сеть аптек Иркутской области накануне вечером начал поступать антибактериальный препарат «Азитромицин». На склады аптечной базы потупило около восьми тысяч упаковок, семь из них отгружены в аптеки. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба.

По поручению главы региона в аптеках идут совместные проверки специалистами Федеральной антимонопольной службы и прокуратуры. Как доложил заместитель прокурора Иркутской области Роман Шергин, факты безрецептурной реализации препаратов выявляются, но их количество минимально. Выравнивается и ситуация с ценами на медицинские маски, по данным сотрудников ФАС организации стали постепенно снижать стоимость этой продукции.

- Сейчас во всех ковидных госпиталях региона есть препараты необходимые для лечения коронавируса. Но наша задача сформировать трехнедельный запас медикаментов, - подчеркнул заместитель Губернатора Иркутской области Андрей Бунев.