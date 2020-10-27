Почти 600 млн рублей направят на капремонт дороги вдоль байкальских курортов в Кабанском районе. Распоряжение о продолжении финансирования капитального ремонта дороги в Кабанском районе подписал Глава Бурятии Алексей Цыденов. По принципу контракта жизненного цикла сроком на шесть лет будет продолжен ремонт дороги, которая проходит вдоль популярных курортов Байкала – Энхалук и Сухая.

- Одной из приоритетных задач в республике является развитие туристической отрасли. В этом году нам удалось успешно реализовать чартерную программу. Но нужно четко понимать, чтобы такие программы были стартом для организации постоянного турпотока, люди должны хотеть вернуться к нам снова, а без соответствующей инфраструктуры мы этого не добъемся. Байкал начинается с дороги – поэтому принимаются соответствующие решения, - отметил Алексей Цыденов.

Документ предполагает капитальный ремонт и содержание дорожной сети регионального значения «Тресково-Шергино-Оймур-Заречье» с 41 по 51 км в Кабанском районе. Общий объем финансирования объекта составит 595 млн рублей.