Каждый пятый работодатель запугивал сотрудников понижением зарплаты для эффективной работы

Сервис Работа.ру[1] провел исследование и выяснил, существует ли в российских компаниях система штрафов, и за что сотрудников лишают части заработка. В опросе приняли участие более 1000 работодателей из всех регионов России.

44% представителей российских компаний отметили, что в их компаниях существует система штрафов сотрудников. При этом в 39% предприятий запущена также система мотивации и бонусов, а в 5% компаний обходятся только санкциями. 38% респондентов указали, что в их компаниях не предусмотрены штрафы, но при этом есть система мотивации сотрудников. В 18% российских предприятий нет ни бонусов, ни штрафов для коллектива.

Большинство компаний (57%) при невыполнении трудовых обязательств со стороны сотрудников стараются обходиться без штрафных санкций и выясняют причины недоработок посредством бесед. При этом 9% представителей российских компаний отметили, что материально штрафуют провинившихся коллег, столько же руководителей лишают персонал премий. 8% респондентов указали, что только грозятся материальными штрафами для сотрудников, однако на деле к такому методу санкций не прибегают.

4% участников исследования рассказали, что за недоработки делают письменные выговоры сотрудникам, еще 3% выносят вопрос о неисполнении трудовых обязанностей конкретных работников на публичное обсуждение. Также 6% респондентов отметили, что вообще никак не штрафуют подчиненных. В варианте «Другое» работодатели чаще всего указывали, что штрафные санкции для сотрудников меняются в зависимости от ошибок и провинностей.

22% опрошенных рассказали, что им приходилось грозить сотрудникам понижением зарплат, так как это было единственной возможностью мотивировать персонал работать лучше. 39% руководителей отметили, что они выступают против подобных методов для повышения эффективности работников. Столько же работодателей указали, что пока им не приходилось использовать в работе с персоналом запугивания, однако в некоторых ситуациях они могут к ним прибегнуть.

Каждый третий (33%) российский работодатель материально штрафует сотрудников за систематические ошибки при выполнении работ. 19% представителей российских компаний отметили, что штраф в их компании можно получить при опоздании. 17% применяют материальные санкции к работникам после жалоб клиентов, а 15% — в случаях недостачи. В 13% предприятиях можно лишиться части дохода из-за злоупотребления вредными привычками в процессе работы.

8% участников исследования отметили, что штраф можно получить за разглашение коммерческой тайны. Также 6% российских работодателей могут применить санкции за нарушение корпоративной культуры, 5% — за посторонние занятия на рабочем месте, а 2% — за жалобы со стороны других коллег.

При этом 41% представителей российских компаний отметили, что не применяют к своим сотрудникам материальные штрафы.

[1] Специализируется на массовом и линейном персонале