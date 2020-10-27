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Администрация Иркутска привлечет такси для оказания помощи участковым врачам

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Администрация Иркутска в ближайшее время планирует заключить договор со службой такси для оказания помощи участковым врачам. Средства на это будут выделены из резервного фонда Иркутска, об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На прошлой неделе мэрия выделила пять автомобилей из собственного автохозяйства для помощи участковым врачам. Сегодня, по поручению мэра, для этой работы были направлены дополнительно еще пять автомобилей.

– В это непростое время необходимо подключать все имеющиеся ресурсы. С заместителями приняли решение направить свои служебные автомобили для помощи терапевтам. Это позволит увеличить охват пациентов, нуждающихся в медицинской помощи, а также уменьшить время ожидания врача на дому, – отметил мэр Руслан Болотов.

Кроме того, администрация Иркутска в ближайшее время планирует заключить договор со службой такси для оказания помощи участковым врачам. Средства на это будут выделены из резервного фонда Иркутска.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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