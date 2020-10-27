Дезинфекцию общественного транспорта проводят в Иркутске

В Иркутске проводится ежедневная дезинфекция городского общественного транспорта с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Каждый день обработке подвергается более 1200 пассажирских транспортных средств.

Как доложил главе города и.о. заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства администрации города Владимир Преловский, вся техника проходит дезинфекцию несколько раз в день. Троллейбусы, автобусы и трамваи обрабатывают специальными хлорсодержащими средствами перед выходом на линию и вечером – после возвращения в гараж. В течение дня после каждого рейса водители протирают поручни и сидения.

– Водители и кондукторы оснащены средствами индивидуальной защиты. Все сотрудники проходят медицинский осмотр перед выходом на рейс, – подчеркнул Владимир Преловский. – Частные перевозчики также обязаны проводить дезинфекцию салонов не менее двух раз в день. Специалисты администрации Иркутска проводят ежедневные рейды по проверке санитарного состояния пассажирского транспорта.