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В Бурятии болеющим COVID многодетным семьям и пенсионерам выделят бесплатные лекарства

Многодетным семьям и пенсионерам, получающим амбулаторное лечение от новой коронавирусной инфекции, начнут передавать бесплатные лекарства. 28 октября первая партия медикаментов на общую сумму 2,7 млн рублей будет передана пациентам. Такое поручение дал глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Кроме того принято решение о бесплатном лечении пациентов с «ковидной» пневмонией на амбулаторном этапе, препараты уже выдаются с понедельника, сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова во время он-лайн конференции с журналистами.

 

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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